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На Курскую Коренскую ярмарку съехались гости из 32 стран

Вчера, 15:56
На Курскую Коренскую ярмарку съехались гости из 32 стран
Сегодня в Свободе Золотухинского района открылась Курская Коренская ярмарка. В ней участвуют делегации 43 регионов России и 32 стран ближнего и дальнего зарубежья. Свою продукцию привезли бизнесмены из Абхазии, Германии, Индии, Италии, Китая, Ливана, Турции, Узбекистана. Среди постоянных и самых многочисленных - делегации Беларуси, Германии, Болгарии, Вьетнама, Молдовы, показывающие масштабные экспозиции. В рамках деловой программы Коренской ярмарки подписано 15 новых договоров и соглашений. Добавим, в этом году ярмарка примечательна особенным юбилеем - ровно 400 лет назад прошел первый крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение». Ярмарка продолжит свою работу и завтра. Здесь можно увидеть и попробовать продукцию из разных частей света. Так что пока руководство области и предприниматели налаживают контакты, куряне могут отдохнуть, посмотреть выступления коллективов, поучаствовать в различных конкурсах, отведать блюда различных кухонь. 

 

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