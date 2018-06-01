Под Курском спасатели вытащили из болота корову

Необычная спасательная операция прошла в деревне 1-я Моква Курского района. В «Службу 112» обратилась местная жительница, которая рассказала, что её корова застряла в болоте. Самостоятельно селяне вытащить животное не смогли. На место происшествия направили спасателей. Выяснилось, что в деревне есть небольшой водоем, больше напоминающий болото. Корова, видимо, хотела напиться воды и подошла к берегу. Однако дно оказалось илистым, и животное быстро и сильно затянуло. Чтобы вытащить корову, использовали мягкие стропы. После того, как их закрепили, буренку с помощью крана подняли на небольшую высоту и благополучно транспортировали на берег. Вся операция заняла около получаса. Рядом всё время находилась хозяйка, активно подбадривающая «пострадавшую». Помощь ветеринара корове не потребовалась, после спасения она продолжила мирно пастись на ближайшем поле.