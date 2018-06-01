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Возобновляется авиасообщение между Курском и Анапой

Вчера, 16:57
Возобновляется авиасообщение между Курском и Анапой
10 июня возобновляются полеты из курского аэропорта к курортам Краснодарского края. Жители Соловьиного края смогут самолетом добраться до Анапы примерно за 2 часа. Авиаперевозки будет осуществлять компания «РусЛайн» раз в неделю по воскресеньям. На рейс Курск – Анапа поставлен самолет CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Вылет из Курска в 15.50, прибытие в 17.55. Из Анапы вылет намечен на 18.40, прибытие в Курск — в 20.45. Стоимость билетов от 7200 рублей. С 24 июня из Курска открывается еще один рейс на побережье Черного моря. Куряне смогут добраться до Симферополя также самолетом CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. 

 

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