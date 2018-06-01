В «Читающем троллейбусе» курянам расскажут про День России

Сегодня по улицам Курска снова проедет «Читающий троллейбус». Акция посвящена грядущем Дню России. Организаторы расскажут пассажирам об истории праздника, ключевых датах и событиях в истории России. В ходе необычной поездки куряне узнают, как на протяжении различных периодов становления российского государства изменялась его символика, о выдающихся россиянах в области культуры, искусства, спорта, науки и техники. На остановке «Площадь Героев Курской битвы» выберут «счастливого пассажира», который станет обладателем приза от организаторов. Стартует троллейбус с Красной площади в 11.00 и проследует по маршруту № 1.



