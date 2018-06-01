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Курян призывают регистрировать велосипеды в полиции

Вчера, 08:10
Курян призывают регистрировать велосипеды в полиции
Курян призывают регистрировать велосипеды в полиции. Городское Управление МВД уже несколько лет формирует базу данных велосипедов и скутеров. В нее заносится марка и модель, фото и уникальный заводской номер, а также данные владельца. Стражи порядка советуют самостоятельно передавать данные о своём велосипеде в ближайший отдел полиции. Это займет несколько минут. В УМВД пояснили, что таким образом каждый курянин сможет защитить своё имущество от возможных преступных посягательств. В случае кражи по фотоориентировке можно проверить любой двухколёсный транспорт прямо на дороге и быстрее найти похищенное имущество. По мнению инициаторов идеи, после того, как в базе соберут все данные, похищать двухколёсный транспорт, стоящий на учёте в полиции, станет бессмысленно.

 

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