Курян призывают регистрировать велосипеды в полиции. Городское Управление МВД уже несколько лет формирует базу данных велосипедов и скутеров. В нее заносится марка и модель, фото и уникальный заводской номер, а также данные владельца. Стражи порядка советуют самостоятельно передавать данные о своём велосипеде в ближайший отдел полиции. Это займет несколько минут. В УМВД пояснили, что таким образом каждый курянин сможет защитить своё имущество от возможных преступных посягательств. В случае кражи по фотоориентировке можно проверить любой двухколёсный транспорт прямо на дороге и быстрее найти похищенное имущество. По мнению инициаторов идеи, после того, как в базе соберут все данные, похищать двухколёсный транспорт, стоящий на учёте в полиции, станет бессмысленно.