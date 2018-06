"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Garage-House-2018».

Плей-лист:

1. Deekline feat. DJ Assault - Clap Your Handz’2013

2. Malaa – Belleville’2017

3. Jay Robinson - Faculty’2017

4. MK - Burning (Abstract & Logic Dub)’2017

5. Jamiroquai - Superfresh (Oliver Heldens Extended Mix)’2017

6. Max Olsen Ft. JC - Sub Zero’2018

7. Alfred Azzetto - Music Selecta 2017

8. Mura Masa - What If I Go (Jolyon Petch Club Mix)’2017

9. Hutchison - Baby’2017

10. Dombresky - Aragon’2017

11. Arthur Baker & Lati Kronlund & Darryl Pandy & Tata Vega - Raise (StoneBridge Mix)’2017

12. Danny J Lewis - Spend The Night (H-Mans Groove Dub)’1998

13. Groovefinder feat. Leah Mc Crae - All This Love (Ste Essence 2018 Remix)’2017

14. Ivan Dorn - Afrika (Phlegmatic Dogs Remix)’2018

15. TYPO - Stuntin'’2018

16. Gonzak - Wanna Do It’2017

17. Gustavo Koch - The Party Dont Stop (Rework)’2017

18. Tuff Jam 's Klubb Conektion Feat. Tempo O'Neil - Key Dub’1997

19. Tyrone - Ravin Face’2017

20. Peyton - When They Go Low (Kissy Sell Out V.I.P. Vox)’2017

21. Plan B - Guess Again (Preditah Remix)’2018

22. Jaikea – Tobacco’2018

23. Proper Tings - Disco Daze’2018

24. Zero - No Mercy’2017

25. A Dot R - Barkin Mad (Dub)’2018

26. Yazoo - Don't Go (We Are Nuts! Remix)’2018

27. Purple Velvet Curtains - Many Mandem’2017

28. Skepsis - Check This (feat. P Money’2018

29. Affiliate, TZ - Night Shift’2018

30. SW15 - Take Me’2000