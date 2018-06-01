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Губернатор поздравил курян с Днем россии

Вчера, 18:37
Губернатор поздравил курян с Днем россии
У жителей Соловьиного края двойной праздник: помимо Дня России, завтра еще и 84-я годовщина образования Курской области. Торжественное собрание прошло сегодня в драмтеатре. В нем приняли участие представители всех районов и городов региона. Губернатор в своей поздравительной речи сказал: «Еще с петровских времен и в настоящее время Курская губерния служит надежным форпостом российской государственности. Мы по праву гордимся нашим регионом, его героической историей, богатыми культурными и духовными традициями, современными достижениями и успехами курян»- сказал Михайлов. Слова особой признательности были адресованы старшему поколению. Труженикам разных отраслей на празднике вручили государственные и областные награды за профессиональные достижения, а юные куряне в торжественной обстановке получили первый в своей жизни паспорт гражданина Российской Федерации. Сегодня же в Курске в честь праздника устроили пешеходные экскурсии,  молодёжные акции, концерты, конкурсы и выставки. На Театральной площади провели флэшмоб «Танцующая Русь» и первый конкурс по жонглированию футбольным мячом.

 

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