Ведущая радио «Курс» побывала на тренировке и в отеле сборной Бразилии

В Сочи, где уже 15 июня состоится матч группового этапа Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Испании и Португалии, находится ведущая утреннего шоу «Овсянка» на радио «Курс». По телефону она рассказала, ощущается ли футбольный праздник в курортном городе.

-Мы уже четвертый день в Сочи. Всё великолепно, нам очень повезло с погодой. Погода шикарная, море тёплое. Мы побывали на трех или четырех пляжах, везде, в общем-то, здорово. Платные пляжи, конечно, лучше, чем бесплатные: меньше народу – больше кислороду, но по большому счету море везде одинаково прекрасно. Вчера мы были в Олимпийском парке. Организация ЧМ по футболу уже началась, все готовятся к матчу, который пройдет уже 15 июня, на стадион «Фишт» уже не пускают. «Фишт» выглядит великолепно, в Олимпийском парке очень красиво, очень здорово. Много отдыхающих, много туристов, много велопроката. Много продают всяких сувениров, флаги на каждом шагу. Пожалуйста, втюхивают вам всё, что нужно, чтобы болеть за любимую сборную. Цены вполне приемлемые.

Сегодня мы были на открытой тренировке сборной Бразилии. В связи с этим уже много прибыло туристов иностранных, уже повсюду бразильские флаги, все снимают влоги. Мы даже были в отеле, где остановилась сборная Бразилии. К сожалению, нам не повезло отловить Неймара за руку. Между прочим, буквально там же мы видели парня, который всем пытался продать автограф Неймара, но сетовал на то, что маркер плохо писал и автограф плохо получился (хотя расстроенным он не выглядел). Болельщиков других стран пока мы не видели, наверное, они прибудут всё же поближе к матчу. Надеюсь встретить болельщиков Португалии, влиться в их коллектив. Только что, буквально минуту назад, мы видели журналистов Спорт ТВ. Город потихонечку готовится к легендарной, исторической встрече Португалии и Испании. Я уже свой выбор сделала, я купила футболку со знаками Португалии и предвкушаю (аж коленки дрожат!) матч, который будет 15 июня.

Фото Аллы Алёхиной