Северо-Западный и Юго-Западный районы Курска на 2 недели останутся без горячей воды

Сегодня курский филиал "Квадры" начнет испытывать на прочность теплосети в Центральном округе. Теплоэнергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района. На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном районах, по улицам Карла Маркса, Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет Октября, по проспекту Победы. Отключения продлятся до 26 июня.