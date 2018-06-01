В рыльском магазине продавали подозрительные пельмени и котлеты

В Рыльске в местном продуктовом магазине с проверкой побывали сотрудники Россельхознадзора. Они нашли на прилавках свиные ребра, пельмени и котлеты в панировке, расфасованные в полиэтиленовые пакеты, без информации от изготовителя, производителе, дате выработки, сроках годности и условиях хранения. Установить, по какой товаросопроводительной документации поступила продукция, так же не представляется возможным. В итоге всю продукцию сочли небезопасной для здоровья потребителей. 10 килограммов товара сняли с реализации. Предпринимателя, торговавшего подозрительными полуфабрикатами, оштрафовали на 20 тысяч рублей.