На Коренской ярмарке побывали более 15 тысяч человек

Подведены итоги Курской Коренской ярмарки, которая проходила в Свободе Золотухинского района с 8 по 10 июня. В региональной администрации сообщили, что количество участников ярмарки в этом году перевалило за 6 тысяч человек, а выставки, спортивные и культурные мероприятия в течение двух дней посетили более 15 тысяч. В ярмарке участвовали делегации 32 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также 43 российских регионов.

На главной сцене выступали 28 творческих коллективов, пять из которых — из Беларуси, Молдовы, Болгарии, Донецкой и Луганской народных республик, 18 — из других российских регионов. Почти 100 мастеров декоративно-прикладного творчества порадовали гостей своими сюрпризами на выставках народных промыслов, старинной утвари и убранств. По традиции ярмарочная комиссия провела конкурс по 35 номинациям среди предприятий и организаций, представивших свою продукцию в павильонах и на открытых выставочных площадках. На церемонии закрытия лучшим и самым активным участникам ярмарки губернатор вручил награды: это 80 дипломов, столько же медалей лауреатов и 100 благодарностей губернатора Курской области.



