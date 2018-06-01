ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ АЛЧНОСТИ

Электричество - это самый смертельно опасный вид энергии. Каждый сознательный человек ещё со школьной скамьи знает, как коварен электрический ток – невидимый, не имеющий звука и запаха.

Статистика показывает, что около 50% несчастных случаев, связанных с электротравматизмом, заканчиваются летальным исходом. И часто трагедии происходят по причине небрежного или технически безграмотного отношения к электрической энергии самих потерпевших.

На сегодняшний день в зоне ответственности сетевой компании МРСК Центра существует серьезная проблема несанкционированного проникновения посторонних лиц на энергообъекты.

И несмотря на то, что Постановлением Правительства РФ №160 установлен строжайший запрет сторонним лицам находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, энергетики с завидной регулярно сталкиваются с нарушителями.

Особое место в данном ряду занимают «джентльмены удачи», желающие завладеть собственностью энергокомпании в корыстных целях.

Вот лишь некоторые примеры: Не работающий житель деревни Петрянино Ельцинского района Смоленской области при попытке воровства электрической энергии посредством наброса на провода ВЛ 0,4 кВ попал под напряжение и получил смертельную электротравму.

Житель деревни Юрово Краснохолмского района Тверской области предположительно в составе группы лиц, с целью хищения цветного металла, взломав дверь, проник в распределительное устройство 10 кВ ЗТП 10/0,4 кВ и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, вследствие чего получил электротравму.

Житель деревни Волчья яма Сосковского района Орловской области Макешин О.И., при попытке хищения провода на воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ, устанавливая металлическую лестницу для подъёма на опору, приблизился к проводу, находящемуся под напряжением и получил смертельную электротравму.

Житель деревни Барсуки Починковского района Краснознаменского сельского поселения Смоленской области при попытке хищения цветного металла на ТП, приблизился к токоведущим частям, находящимся под напряжением 10 кВ на расстояние менее допустимого, вследствие чего, был поражен электрическим током, приведшим к обгоранию мягких тканей и костей свода черепа с повреждением головного мозга.

Во всех приведенных случаях, несмотря на защищенность энергетиками подведомственной инфраструктуры – установку ограждений, запирающих устройств, наличие предупреждающих знаков и плакатов безопасности, бесстрашие и алчность людей победили здравый смысл. И во всех случаях попытки хищения закончились бедой.

К сожалению, подавляющее большинство людей, далёких от электроэнергетики, не имеют правильного представления об истинной опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. На обывательском уровне очень часто познания сводятся к тому, что достаточно к ним не прикасаться. Но это верно лишь для электрооборудования до 1000 Вольт!

Энергетики предупреждают, к оборудованию напряжением свыше 1000 Вольт смертельно опасно даже приближаться!

Необходимо помнить, что погоня за призрачными деньгами, которые якобы будут заработаны в результате хищения, не заменят самого дорого - жизни человека. И следует также знать, что хищение электрооборудования является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону. Помимо риска для собственного здоровья, преступая черту, «бесстрашные герои» ставят под угрозу надежность работы всего электросетевого комплекса. По их вине без электроснабжения могут остаться добросовестные жители, котельные, школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной жизнедеятельности.

Энергетики призывают к бдительности граждан и напоминают, что обо всех случаях причинения ущерба электросетевому хозяйству, о фактах хищения электроэнергии и оборудования, а также всех случаях противоправных действий вблизи энергообъектов компании МРСК Центра можно сообщать по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Также информацию можно направить на отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru.



