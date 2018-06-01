За попытку дать взятку приставу фирма заплатит миллион рублей

Курская коммерческая фирма решила продать свою технику. Но на регистрационные действия с транспортными средствами был наложен запрет. Тогда представитель компании обратился к судебному приставу с просьбой снять это ограничение. За содействие он предложил взятку в виде 5-кратной премии. Однако пристав отказалась и сообщила о незаконном предложении руководству. Прокурор возбудил в отношении фирмы дело об административном правонарушении. Суд приговорил организацию к штрафу в 1 миллион рублей -сообщили в прокуратуре.



