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За попытку дать взятку приставу фирма заплатит миллион рублей

Вчера, 13:52
За попытку дать взятку приставу фирма заплатит миллион рублей
Курская коммерческая фирма решила продать свою технику. Но на регистрационные действия с транспортными средствами был наложен запрет. Тогда представитель компании обратился к судебному приставу с просьбой снять это ограничение. За содействие он предложил взятку в виде 5-кратной премии. Однако пристав отказалась и сообщила о незаконном предложении руководству. Прокурор возбудил в отношении фирмы дело об административном правонарушении. Суд приговорил организацию к штрафу в  1 миллион рублей -сообщили в прокуратуре.

 

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