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Курские таможенники изъяли контрабандный электрошокер

Вчера, 13:53
Курские таможенники изъяли контрабандный электрошокер
Курские таможенники совместно с пограничниками в пункте пропуска Крупец, осматривая грузовой «Вольво», выезжающий из страны, обнаружили под рулевой колонкой электрошокер. Водитель признался, что возил его для самообороны. Однако документов на прибор у него не оказалось. О том, что электрошокер подлежит таможенному декларированию и может попасть под запреты при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, он не знал. Эксперт подтвердил, что электрошокер пригоден к использованию в качестве оружия самообороны. Однако оборот гражданского оружия запрещен на территории России. В результате на водителя автомобиля составили два протокола об административных нарушениях.

 

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