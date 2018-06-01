Курские таможенники изъяли контрабандный электрошокер

Курские таможенники совместно с пограничниками в пункте пропуска Крупец, осматривая грузовой «Вольво», выезжающий из страны, обнаружили под рулевой колонкой электрошокер. Водитель признался, что возил его для самообороны. Однако документов на прибор у него не оказалось. О том, что электрошокер подлежит таможенному декларированию и может попасть под запреты при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, он не знал. Эксперт подтвердил, что электрошокер пригоден к использованию в качестве оружия самообороны. Однако оборот гражданского оружия запрещен на территории России. В результате на водителя автомобиля составили два протокола об административных нарушениях.