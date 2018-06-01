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Ребенка не пустили в детский сад за неуплату родительских взносов

Вчера, 15:47
Ребенка не пустили в детский сад за неуплату родительских взносов
Воспитатель детского сада, расположенного в Сеймском округе Курска, отказалась взять в группу малыша. Его родители якобы не оплатили членские взносы в некую ассоциацию по содействию в деятельности образовательного учреждения. Тогда родители обратились в прокуратуру. Выяснилось, что в 2017 году и в первом квартале 2018 года Ассоциация и детский сад заключили договоры безвозмездной передачи в собственность образовательному учреждению имущества по акту приема-передачи пожертвований. Но часть средств были направлялись на обучение сотрудников детского сада в сфере охраны труда и энергобезопасности. После проверки прокурор потребовал устранить выявленные нарушения и привлечь лиц, их допустивших, к дисциплинарной ответственности.

 

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