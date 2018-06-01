Курянам разрешили самостоятельно рубить деревья во дворах

В Курске изменился порядок сноса зеленых насаждений. Теперь для того, чтобы срубить дерево во дворе многоквартирного дома, не требуется получать разрешение. Это так же касается насаждений, расположенных на садоводческих, дачных, приусадебных участках и участках индивидуальной жилой застройки. В мэрии Курска пояснили: это связано с тем, что деревья, которые растут на земле, находящейся в собственности горожан, тоже принадлежат горожанам. Поэтому и уход за ними ложится на плечи курян или по их поручению ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний. В случае с дворами многоквартирных домов, решение о сносе или обрезке деревьев, являющихся общедолевой собственностью, принимается собственниками помещений на общем собрании.

Вместе с тем получение разрешения на вырубку зеленых насаждений, расположенных на государственных или муниципальных землях, остается обязательным. Обращаться по этому поводу следует, как и прежде, в комитет экологической безопасности и природопользования Курска.



