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В Курске появился свой «мост дураков»

Вчера, 17:28
В Курске появился свой «мост дураков»
Сегодня около 15 часов в Стрелецкой слободе Курска произошло ДТП: невысокий мост остановил очередную «Газель». На этот раз не прошел «проверку на высоту» автомобиль, перевозивший пластиковые окна. Они в результате происшествия оказались смяты. По словам местных жителей, подобные аварии здесь случаются с завидной регулярностью. Предыдущая произошла 2 месяца назад. Тентовая «Газель» лишилась кузова. Из-за большого количества таких происшествий этот мост уже назвали в соцсетях «Мост дураков. Курская версия» по аналогии с мостом глупости в Петербурге.
 
 
фото — ВК АВТОКАДР_46 

 

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