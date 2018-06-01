В Курске появился свой «мост дураков»

Сегодня около 15 часов в Стрелецкой слободе Курска произошло ДТП: невысокий мост остановил очередную «Газель». На этот раз не прошел «проверку на высоту» автомобиль, перевозивший пластиковые окна. Они в результате происшествия оказались смяты. По словам местных жителей, подобные аварии здесь случаются с завидной регулярностью. Предыдущая произошла 2 месяца назад. Тентовая «Газель» лишилась кузова. Из-за большого количества таких происшествий этот мост уже назвали в соцсетях «Мост дураков. Курская версия» по аналогии с мостом глупости в Петербурге.

фото — ВК АВТОКАДР_46





