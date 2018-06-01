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Курские киберспортсмены выиграли 350 тысяч рублей

Вчера, 18:28
Курские киберспортсмены выиграли 350 тысяч рублей
Команда ЮЗГУ из Курска заняла 4 место во втором сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. В турнире сражались 170 вузов. Киберспортсмены Юго-Западного госуниверситета пробились в Гранд-финал благодаря победам на региональном и окружном уровнях. 4-е место принесло им 350 тысяч рублей из 6-миллионного призового фонда. Как рассказывают в областной федерации киберспорта, студент ЮЗГУ Иван Лубенцев занял 2 место в дисциплине «Соревновательная головоломка». А в дисциплине «Боевая арена» команда ЮЗГУ заняла 2 место, уступив в финале команде УрФУ.

 

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