Курские киберспортсмены выиграли 350 тысяч рублей

Команда ЮЗГУ из Курска заняла 4 место во втором сезоне Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. В турнире сражались 170 вузов. Киберспортсмены Юго-Западного госуниверситета пробились в Гранд-финал благодаря победам на региональном и окружном уровнях. 4-е место принесло им 350 тысяч рублей из 6-миллионного призового фонда. Как рассказывают в областной федерации киберспорта, студент ЮЗГУ Иван Лубенцев занял 2 место в дисциплине «Соревновательная головоломка». А в дисциплине «Боевая арена» команда ЮЗГУ заняла 2 место, уступив в финале команде УрФУ.



