Московский губернский театр Сергея Безрукова покажет курянам 6 постановок

Сегодня в Курске начинаются гастроли Московского губернского театра Сергея Безрукова. Также артисты побывают в Железногорске. Они покажут 6 постановок. Сегодня в драмтеатре имени Пушкина дают «Вишнёвый сад» Чехова. 15 июня курские театралы увидят постановку «Веселый солдат» по повести Астафьева, 16 июня на суд зрителей представят спектакль «Книга джунглей. Маугли» Киплинга (режиссёр Татьяна Вдовиченко), а 17 июня состоится музыкальная постановка «Фильмфильмфильм». Это уже четвёртый выезд театра в рамках программы «Большие гастроли».



