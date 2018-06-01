Фонтан на Театральной площади отремонтируют через два года

В Курске с наступлением лета заработали фонтаны. Правда, не все. На площади перед драмтеатром имени Пушкина уже много лет «красуется» водное сооружение, не вызывающее никаких приятных эмоций. Этот фонтан изначально планировался как технический водоем драматического театра. Теперь он работает с перебоями. Чаще всего - не работает вообще. Как рассказал ГТРК «Курск» первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов, фонтан на Театральной площади реконструируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Правда, по плану произойдет это только в 2020-м году.

Вчера, 08:11 К списку новостей