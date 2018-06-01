Курская медицина получила более полумиллиарда рублей

В Курской области за последние 5 лет снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни. Весомый вклад внесли кардиологи. Благодаря внедрению новых технологий показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 22%. В два раза медики уменьшили смертность от туберкулёза. Почти на 25% произошло снижение младенческой смертности. Однако время показало, что 4-х специализированных отделений, где занимаются лечением сосудов и сердца, Курской области недостаточно. Поэтому еще один сосудистый центр появится на базе Рыльской центральной районной больницы. Помимо этого к 605 действующим в 2018-м добавятся еще 4 фельдшерско-акушерских пункта: в Курском, Солнцевском, Тимском и Касторенском районах. Также запланировано приобрести 5 передвижных медицинских комплексов для обслуживания сельского населения. Еще появятся два флюорографических комплекса и передвижной маммографический комплекс, ранее такого в Курской области не было. Добавим, только в этом году регион получил на медицину более полумиллиарда рублей.



