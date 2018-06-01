поиск по сайту
 

Курская медицина получила более полумиллиарда рублей

Вчера, 08:06
Курская медицина получила более полумиллиарда рублей
В Курской области за последние 5 лет снизилась смертность и увеличилась продолжительность жизни. Весомый вклад внесли кардиологи. Благодаря внедрению новых технологий показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 22%. В два раза медики уменьшили смертность от туберкулёза. Почти на 25% произошло снижение младенческой смертности. Однако время показало, что 4-х специализированных отделений, где занимаются лечением сосудов и сердца, Курской области недостаточно. Поэтому еще один сосудистый центр появится на базе Рыльской центральной районной больницы. Помимо этого к 605 действующим в 2018-м добавятся еще 4 фельдшерско-акушерских пункта: в Курском, Солнцевском, Тимском и Касторенском районах. Также запланировано приобрести 5 передвижных медицинских комплексов для обслуживания сельского населения. Еще появятся два флюорографических комплекса и передвижной маммографический комплекс, ранее такого в Курской области не было. Добавим, только в этом году регион получил на медицину более полумиллиарда рублей.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама