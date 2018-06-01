В «Авангарде» еще 2 новичка

В курском «Авангарде» еще 2 новичка. Ими стали полузащитники 23-летний Андрей Батютин из петербургского «Динамо» и 24-летний Михаил Земсков из ярославского «Шинника». В минувшем сезоне Батюнин провёл в составе «бело-голубых» из северной столицы 20 игр, забил 2 мяча. До этого в его карьере были «Краснодар», воспитанником которого он является, «Уфа» и питерский «Зенит-2». В премьер-лиге – 1 матч, в ФНЛ – 32 игрыи(3 гола). Земсков в прошлом сезоне сыграл за ярославцев 28 матчей и забил 6 мячей, став одним из лучших бомбардиров клуба. Кроме «Шинника» уроженец Ярославля Земсков ранее играл за «Торпедо» (Владимир). Всего в ФНЛ – 101 матч (18 мячей). Выступал за молодежную сборную России на Кубке Содружества и сборную ФНЛ. Ранее мы рассказывали: сейчас на просмотре в «Авангарде» находится 19-летний футболист «Ростова» Дмитрий Вебер может. Он продолжить карьеру в Курске на правах аренды.



