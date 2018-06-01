«ДомКлик» запустил новый сервис

Физические лица получили возможность подать объявление о продаже жилья через сервис «ДомКлик». Ранее такой сервис был доступен только профессиональным участникам рынка – риелторам и агентствам недвижимости. Стоимость публикации объявления на срок 90 дней составляет всего 1 рубль.





Для собственников квартир, которые являются клиентами Сбербанка, «ДомКлик» предлагает преференции – подтверждение права собственности в автоматическом режиме через интеграцию с Росреестром. Объявления от подтвержденных собственников получают специальный значок «От собственника» и пользуются большей популярностью у покупателей.





По истечении 30 дней после публикации объявления для покупателя данной квартиры начинает действовать скидка на ипотеку в размере 0,3 п.п.





- Ранее сервис продажи квартир через «ДомКлик» был доступен только профессиональным игрокам рынка. Благодаря этим продавцам, на портале уже представлено более полумиллиона объектов. Всего за год работы мы стали пятой площадкой по поиску недвижимости в России, согласно рейтингу Simmilar Web, – рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв. – Мы ожидаем, что портал станет еще более популярным с появлением сервиса по продаже квартир для физических лиц, т.к. мы предлагаем выгодные и безопасные условия. Большинство клиентов, которые приходят на портал, уже имеют одобрение по ипотеке – это означает, что покупатели имеют серьезные намерения и готовы к покупке. Безусловно, скидка на ипотеку 0,3% для покупателей – это большая мотивация для покупки именно у нас. Кроме того, есть возможность приобрести на «ДомКлик» объекты, уже проверенные банком, – это позволит покупателю получить информацию, соответствующую действительности.





Напомним, что за 4 месяца 2018 года на долю Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк приходилось 61% ипотечных кредитов, выданных в регионе. Это более 15,8 млрд.руб, благодаря которым свои жилищные условия улучшили 11618 семей. Новый сервис «ДомКлик» будет способствовать росту продаж на рынке недвижимости с использованием кредитов Сбербанка.



