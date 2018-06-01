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Курские депутаты и чиновники сыграют в футбол

Вчера, 11:50
Курские депутаты и чиновники сыграют в футбол

Курские депутаты и чиновники сыграют в футбол. Матч состоится завтра в 18.00 на стадионе «Меркурий» в парке имени 50-летия ВЛКСМ (он же Боева дача).
На поле выйдут команды города и области. В первую войдут депутаты Курского городского собрания и структурных подразделений мэрии, во вторую — Курской областной Думы и региональных комитетов. Впервые подобная товарищеская встреча прошла в Курске прошлым летом. Тогда состоялся футбольный матч между депутатами облдумы и горсобрания. За последнюю играл и мэр Курска Николай Овчаров. Тогда победу со счетом 2:1 одержали депутаты Облдумы.
Нынешний матч приурочен к чемпионату мира по футболу, открытие которого состоится сегодня. В матче открытия сборная России сыграет против Саудовской Аравии.

 

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