Курские депутаты и чиновники сыграют в футбол. Матч состоится завтра в 18.00 на стадионе «Меркурий» в парке имени 50-летия ВЛКСМ (он же Боева дача).

На поле выйдут команды города и области. В первую войдут депутаты Курского городского собрания и структурных подразделений мэрии, во вторую — Курской областной Думы и региональных комитетов. Впервые подобная товарищеская встреча прошла в Курске прошлым летом. Тогда состоялся футбольный матч между депутатами облдумы и горсобрания. За последнюю играл и мэр Курска Николай Овчаров. Тогда победу со счетом 2:1 одержали депутаты Облдумы.

Нынешний матч приурочен к чемпионату мира по футболу, открытие которого состоится сегодня. В матче открытия сборная России сыграет против Саудовской Аравии.