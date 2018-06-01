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В Черницыно участковый спас из пожара пенсионерку

Вчера, 11:59
В Черницыно участковый спас из пожара пенсионерку
В Курской области участковый уполномоченный полиции помог спасти пенсионерку из пожара. Как рассказали в УМВД, в дежурную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Черницыно. Информацию о пожаре передали всем постам. Первым на место происшествия прибыл участковый Евгений Алябьев. Полицейский увидел, что уже загорелась обшивка строения, а территория покрылась густым дымом. Тогда он бросился в дом, чтобы проверить, есть ли в помещении люди. Внутри никого не оказалось, однако у другого входа полицейский заметил лежащую пенсионерку. Алябьев попытался поднять женщину, на помощь подоспели прибывшие медики, вместе они перенесли потерпевшую в безопасное место. Из-за болезни 80-летняя курянка с трудом передвигается, поэтому когда начался пожар, она не смогла покинуть двор. По предварительным данным, причина возгорания - неисправная электропроводка. Благодаря  подоспевшему участковому жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.

 

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