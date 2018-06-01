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Курские школьники пообщаются с Коловратом

Вчера, 12:24
Курские школьники пообщаются с Коловратом
Завтра курские школьники встретятся с актерами Московского Губернского театра, который приехал в наш город на гастроли. В рамках проекта «Классные встречи» с ребятами пообщаются Дмитрий Карташов и исполнитель главной роли в фильме "Легенда о Коловрате" Илья Малаков. Встреча состоится на базе Спортивно-оздоровительного центра имени Терешковой. Ее участниками станут более 500 школьников. Начало в 11 часов.
«Классные встречи» - это Всероссийский проект Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В рамках реализации данного проекта  школьники получают уникальную возможность лично пообщаться с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности, а также заявить о себе.

 

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