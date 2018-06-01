На Хуторской из-за холодильника чуть не сгорела квартира

В одной из квартир в доме по улице Хуторская Курска накануне вечером произошел пожар. Сообщение о нем поступило в "Службу спасения" около 20 часов. На место происшествия направились все экстренные службы. В считанные минуты пожар удалось потушить. На кухне огонь повредил холодильник и натяжной потолок. О пострадавших не сообщается. Сумму ущерба и причину пожара устанавливают. По предварительным данным, возгорание мог спровоцировать холодильник.