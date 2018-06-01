поиск по сайту
 

На Хуторской из-за холодильника чуть не сгорела квартира

Вчера, 12:39
На Хуторской из-за холодильника чуть не сгорела квартира
В одной из квартир в доме по улице Хуторская Курска накануне вечером произошел пожар. Сообщение о нем поступило в "Службу спасения" около 20 часов. На место происшествия направились все экстренные службы. В считанные минуты пожар удалось потушить. На кухне огонь повредил холодильник и натяжной потолок. О пострадавших не сообщается. Сумму ущерба и причину пожара устанавливают. По предварительным данным, возгорание мог спровоцировать холодильник.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама