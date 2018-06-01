Курскэнерго благодарят за помощь в восстановлении энергоснабжения в Нижегородской области

В адрес филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» поступило благодарственное письмо от главы администрации города Чкаловск Нижегородской области Валерия Быченкова. Руководитель муниципалитета благодарит предприятие и его сотрудников за помощь в оперативном восстановлении энергоснабжения, нарушенного непогодой.





Напомним, 30 мая текущего года на Нижегородскую область обрушился циклон со шквалистым ветром. В результате стихии в более чем 60 населенных пунктах региона было нарушено электроснабжение. Для ликвидации последствий урагана в помощь коллегам из «Нижновэнерго» было направлено шесть бригад «Курскэнерго».





Курские энергетики работали на территории Чкаловского и Балахнинского районов Нижегородской области. Они проводили осмотры и монтаж оборванных линий электропередачи, расчищали просеки. Благодаря в том числе их помощи, электроснабжение в упомянутых районах было восстановлено в предельно короткие сроки. При этом не было допущено ни одного случая травматизма и отключения социально значимых объектов.





«Выражаем искреннюю благодарность коллективу Курскэнерго за оказание помощи в проведении аварийно-восстановительных работ в электроустановках, – отмечает в благодарственном письме Валерий Быченков. – Благодаря профессионализму и мастерству курских энергетиков удалось сократить время восстановления электроснабжения потребителей пострадавших районов Нижегородской области».



