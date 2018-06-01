Пожарную часть в Беседино построят к декабрю

В селе Беседино Курского района состоялась церемония закладки первого камня в основание нового здания пожарной части. Строительство обещают завершить уже в декабре. Здесь оборудуют караульное помещение, пост техобслуживания, комнату отдыха. На вооружение спасателей поступит и модернизированная спецтехника. Новая пожарная часть обеспечит безопасность более чем 40 населенных пунктов, в которых проживают почти 10 тысяч человек. Под защиту спасателей попадают также леса, торфяники и федеральная трасса. В перспективе - строительство еще семи таких зданий.



