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Сим-карты для заключенного спрятали в тюбике с кремом

Вчера, 17:19
Сим-карты для заключенного спрятали в тюбике с кремом
Сотрудники колонии строгого режима №2, расположенной в поселке Косиново, пресекли попытку передать запрещенные предметы. При досмотре посылки от курянина, предназначавшейся 30-летнему осужденному, обнаружили 6 SIM-карт для мобильных телефонов. Мужчина спрятал их в тюбик с кремом.  Бдительные сотрудники обнаружили «закладку». На место происшествия вызвали полицию, нарушителя задержали, запрещённые предметы изъяли. Проводится проверка, по результатам которой курянину, решившему нарушить закон, предстоит понести наказание. В УФСИН предупредили: попытка доставить запрещенные предметы в исправительное учреждение может привести на скамью подсудимых. 

 

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