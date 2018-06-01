Сим-карты для заключенного спрятали в тюбике с кремом

Сотрудники колонии строгого режима №2, расположенной в поселке Косиново, пресекли попытку передать запрещенные предметы. При досмотре посылки от курянина, предназначавшейся 30-летнему осужденному, обнаружили 6 SIM-карт для мобильных телефонов. Мужчина спрятал их в тюбик с кремом. Бдительные сотрудники обнаружили «закладку». На место происшествия вызвали полицию, нарушителя задержали, запрещённые предметы изъяли. Проводится проверка, по результатам которой курянину, решившему нарушить закон, предстоит понести наказание. В УФСИН предупредили: попытка доставить запрещенные предметы в исправительное учреждение может привести на скамью подсудимых.



