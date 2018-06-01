Промсвязьбанк внедрил Siri–переводы в своем мобильном приложении

В своем мобильном банке Промсвязьбанк (ПСБ) внедрил функцию платежей при помощи голосового помощника Siri, которая работает в операционной системе iOS, информирует «Цензуры.Нет». Денежные переводы при помощи Siri можно отправлять, используя последнюю версию мобильного банка PSB-Mobile на гаджетах, управляемых системой iOS 10.3 и выше, которая поддерживает технологию аутентификации с помощью отпечатка пальца (TouchID) или распознавания лиц (FaceID).

Для перевода денежных средств с использованием Siri, следует вызвать помощника и голосом произнести команду, указав сумму перевода и имя получателя. К примеру, «Привет, Siri, отправь 600 рублей Егору». Помощник осуществит выбор получателя на мобильном телефоне из набора контактов, которые являются клиентами ПСБ, и предложит осуществить денежный перевод. Когда при запросе будут подходить несколько получателей, Siri предоставит на выбор несколько вариантов.

Чтобы переводы при помощи Siri в мобильном банке ПСБ осуществлялись в безопасном режиме, эта возможность появляется только тогда, когда владелец гаджета его разблокирует.

Как заявил глава блока цифрового и розничного бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев, помощник Siri способен перевести средства в течение 5-ти секунд. Это понятный пользователям, быстрый и простой метод взаимодействия с банком. Многие люди в настоящее время часто используют виртуальные помощники и голосовые технологии. Интеграция этих методов в сервисы банковского обслуживания из разряда «Wow!»- технологий уже переходит в категорию необходимых базовых средств.

Новую версию мобильного банка ПСБ для iPhone можно скачать в App Store, перейдя по ссылке.