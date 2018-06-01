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Земли СХА передадут многодетным семьям Курска

Сегодня, 08:17
Земли СХА передадут многодетным семьям Курска
Решается вопрос об обеспечении  инфраструктурой земельных участков недалеко от поселка Косиново Курского района под жилищное строительство для многодетных семей. Эти  земли являются федеральной собственностью. Полномочия по управлению и распоряжению ими переданы органам курским  властям и предоставлены на праве постоянного пользования СХА.  Глава региона направил письмо  министру  сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. В нем он просит провести рабочее совещание с участием замгубернатора Сергея Дюмина для проработки всех проблемных вопросов. 

 

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