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Курские коммунальщики готовятся к зиме

Сегодня, 08:03
Курские коммунальщики готовятся к зиме
Курская область на подготовку к зиме потратит более миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Дёмин. Необходимые работы начались сразу после завершения предыдущего сезона. Сейчас в городах и районах проверяют объекты водо-, энерго-, теплоснабжения, жилого фонда. Меняют ветхие участки сетей, делают необходимые запасы топлива и других ресурсов. В зоне особого внимания – социальные объекты: больницы, школы, учреждения культуры. По словам Дёмина, подготовительные работы уже выполнены на 35%. На подстанциях региона сформирован необходимый запас аварийного топлива, в районах продолжается реконструкция и строительство котельных. Активно идет погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

 

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