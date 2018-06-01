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В Тускари чуть не утонула школьница

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В Тускари чуть не утонула школьница

14 июня на реке Тускарь едва не случилась трагедия. Здесь во время купания со сверстниками чуть не погибла 14-летняя жительница Курска. По предварительным данным, к инциденту привела шалость знакомого девочки. Когда она находилась в воде, один из друзей дернул ее за ногу, школьница растерялась «на глубине», стала тонуть. Подростки попытались удержать юную курянку на поверхности воды. Тонущую девочку вовремя заметили спасатели, дежурившие на берегу. Они  достали школьницу из воды, девочка не пострадала - сообщили в МЧС. 

 

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