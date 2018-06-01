Куряне спасли лисенка, застрявшего головой в пластиковой бутылке

Куряне спасли лисенка, застрявшего в пластиковой бутылке. Проезжавшие на автомобиле люди заметили на обочине дороги зверька, голова которого застряла в обрезанной пластиковой таре. Видимо, маленький лис пытался полакомиться чем-то на дне посуды, брошенной людьми. Лисенок мог погибнуть от голода и жажды. К счастью, его случайно заметили неравнодушные куряне и освободили. После этого зверек убежал в лес. Куряне запечатлели процесс спасения на мобильный телефон и призвали людей не бросать мусор в лесах.

По материалам соцсетей