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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн

Сегодня, 11:50
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн
Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 п.п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки в «Сбербанк Онлайн». Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%.

Ставка 11,4% предлагается на суммы кредита от 1 млн рублей, диапазоны ставок 11,4-15,4% при сумме кредита от 300 тысяч до 1 миллиона рублей и 12,4–19,4% при сумме кредита от 30–300 тыс. рублей.

- Сбербанк стремится перевести максимум своих сервисов в digital. В рамках этого общего стратегического видения мы предлагаем удобный сервис в «Сбербанк Онлайн», который позволяет оформить кредит в любое время и в любом месте без необходимости посещения офиса. Сейчас уже треть клиентов обращается к нам за потребительскими кредитами онлайн. Мы рассчитываем, что акция со сниженными ставками будет способствовать увеличению этой доли и станет хорошим стимулом для перехода клиентов в онлайн, — рассказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. 

Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении. 

Напомним, что с начала 2018 года в Центрально-Черноземном  банке ПАО Сбербанк частные клиенты оформили около 173 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 30 млрд рублей. Это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Новое предложение позволит клиентам на еще более выгодных условиях получить кредит и осуществить задуманные планы.

 

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