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Во Льгове рыбака убило током

Сегодня, 13:26
Во Льгове рыбака убило током
Во Льгове 43-летний рыбак получил около реки смертельный удар током. Пострадала и его дочь, которая находилась рядом. 8-летняя девочка находится в больнице. Трагедия произошла на берегу речушки Бык 11 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчина приехал из Курчатова к родственникам во Льгов. Утром вместе с дочкой пошел на реку порыбачить. По предварительным данным, в один из забросов удочки леска зацепилась за провода линии электропередач, которые проходили на высоте 6,5 метров от земли. Мужчина получил удар током и мгновенно скончался. Находившаяся рядом дочь травмировалась от электрической волны. Девочку доставили в больницу с ожогами - пишет "ДДД". По случаю ведется доследственная проверка.

 

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