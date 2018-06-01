Курская область в рейтинге по благосостоянию семей на 51 месте

«РИА Рейтинг» проанализировало статистику доходов российских семей и составило рейтинг регионов с самыми высокими и низкими доходами в 2017 году. Исследователи опирались на данные Росстата: сведения о средней зарплате в регионе и прожиточные минимумы. Денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат выступает в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов.

За год Курская область поднялась на одну позицию и заняла 51 место из 85. Если верить статистике, в курской семье с двумя детьми остается 18200 рублей, которые можно потратить на дорогостоящие товары, отпуск или отложить на покупку жилья. Если же у родителей один ребенок, то свободных средств остается еще больше — почти 27 тысяч рублей.

Уже не первый год первые три строчки рейтинга занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, где остается порядка 115 тысяч рублей, Чукотский автономный округ с остатком в 101 тысячу и Москва (83 тысячи). Самые бедные регионы - Ивановская область (5,5 тысячи рублей), Дагестан (5,1 тысячи рублей), Псковская область (3,1 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария, где в семьях с детьми средние зарплаты даже не покрывают прожиточный минимум (-1,2 тысячи рублей).



