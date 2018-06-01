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За попытку вывезти валюту украинец заплатит крупный штраф

Вчера, 15:51
За попытку вывезти валюту украинец заплатит крупный штраф
Курские таможенники совместно с пограничниками в пункте пропуска Крупец задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно вывезти из России валюту. Водитель грузовика на вопрос инспектора о наличии запрещенных предметов и наличных денег, превышающих в эквиваленте 10 тысяч долларов, ответил отрицательно. Однако в барсетке шофера был пакет, а в нем 20 тысяч долларов, 17 тысяч  российских рублей и 2 тысячи украинских гривен. Общая сумма обнаруженной валюты - более 1 миллиона 260 тысяч рублей. Меж тем, по закону всё, что больше 10 тысяч долларов, необходимо декларировать при пересечении границы. У гражданина Украины оказалось на 10350 долларов больше, это 640 тысяч рублей. В итоге на него составили протокол об административном правонарушении. Суд приговорил украинца к штрафу в 320 тысяч рублей.

 

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