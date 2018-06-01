В Курске состоятся турнир по шоссейным велогонкам

В эти выходные в Курске состоятся чемпионат и первенство области по шоссейным велогонкам. Эти соревнования можно назвать генеральной репетицией перед проведением в нашем регионе чемпионата России по велоспорту, который пройдет с 29 июня по 1 июля. Торжественное открытие первенства - 17 июня в 10.30 на Триумфальной арке. В субботу проведут индивидуальную гонку на 25 км с раздельным стартом. Она пройдет за городом. Старт в 11 часов от онкологического диспансера, далее с двумя разворотами по участкам дорог: обход Зорино, Курск - Зорино – Толмачево, Курск – Петрин. 17 июня запланирована групповая шоссейная гонка на 48 и 72 км по категориям. Маршрут начинается в районе картодрома, трасса кольцевая по проспекту Победы – улицам Карла Маркса, Кавказская, Пучковка. Для безопасности спортсменов автомобильное движение в северной части Курска перекроют.

В воскресенье с 10 до 14 часов будут закрыты для автомобилистов улицы Пучковка, Кавказская, проспект Победы, улица Карла Маркса на участке от Кавказской до поворота к торговому центру «Метро» по Светлому проезду. Парковка здесь также будет запрещена. В сторону поселков Северный и Косиново надо будет ехать по Фестивальной и Светлому проезду. Там же будут ходить маршрутки. Временно приостановят движение троллейбусов и автобусов, чьи маршруты пролегают по велотрассе турнира.



