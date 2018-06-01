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В Тускари утонул пьяный мужчина

Вчера, 16:58
В Тускари утонул пьяный мужчина
14 июня в реке Тускарь в Курске утонул мужчина. Причина трагедии, к сожалению, банальна: пренебрежение правилами безопасности и купание в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в МЧС, события развернулись на глазах посетителей муниципального пляжа и товарищей погибшего. В этот день компания из трёх человек отдыхала на необорудованном для этого месте, на обрывистом берегу реки на Боевке. Официальный пляж, к слову, находится напротив. Именно с другого берега отдыхающих заметили спасатели, которые попытались вразумить нетрезвых курян, однако в свой адрес слышали только брань и угрозы. Двое из нетрезвой компании решили охладиться. Почти на середине реки женщина заметила, что плывущий рядом с ней товарищ стал уходить под воду.  Спасатели муниципального пляжа сразу же бросились на помощь, однако уже сделать ничего не смогли. Заплыв закончился трагически для 41-летнего курянина. Из воды его извлекли водолазы.
В МЧС напомнили: почти 90% трагических случаев на воде произошли с людьми, которые купались пьяными. Нетрезвый человек может утонуть даже на глубине в 10 сантиметров. 

 

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