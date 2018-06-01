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Курскэнерго организовало для детей сотрудников отдых в летнем оздоровительном лагере

Вчера, 18:55
Курскэнерго организовало для детей сотрудников отдых в летнем оздоровительном лагере
85 детей работников филиала  ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго  стали участниками профильной «энергетической» смены «Время твоих возможностей», которая открылась  в спортивно-оздоровительном Центре имени В. Терешковой в урочище Солянка г. Курска. Такая возможность была предоставлена ребятам в рамках действующего в компании коллективного договора и программы оздоровления детей энергетиков, а также благодаря тесному сотрудничеству филиала с администрациями Курской области, города Курска и Курской областной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз».
Для участников смены «Время твоих возможностей» запланирован ряд профориентационных мероприятий. Это, в частности, встречи с представителями предприятий энергетической отрасли, включая работников Курскэнерго.  Специалисты филиала  проведут для ребят уроки истории региональной энергетики,  расскажут им об ее основных вехах и людях, сыгравших важную роль в ее развитии, а также проведут занятия  по электробезопасности. 
Для детей энергетиков будут проводиться  спортивные соревнования, квесты, маршрутные игры, фото экстримы, различные творческие мероприятия. Кроме того, в рамках объявленного  в 2018 год в России годом добровольца и волонтера, в  программу смены включены волонтерские проекты. Помимо этого, 
 «Организация полноценного отдыха детей сотрудников – важная составляющая социальной политики предприятия,– подчеркнул председатель профсоюзной организации Курскэнерго Николай Калинин. – Профсоюзный комитет и руководство филиала ежегодно организуют летнюю оздоровительную кампанию для них таким образом, чтобы они провели время интересно и с пользой».

 

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