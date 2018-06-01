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Часть улицы Красной Армии закрывают на два месяца

Вчера, 08:00
Часть улицы Красной Армии закрывают на два месяца
Часть улицы Красной Армии закрывают на два месяца. Речь идет об участке от улицы Белинского до улицы Бочарова. Это связано с реконструкцией магистральной теплосети от ТЭЦ-1, пролегающей под проезжей частью. Перекрытие улицы Красной Армии продлится с 18 июня по 21 августа. Движение троллейбусов по маршруту №2 организуют до Знаменского собора. Троллейбусный маршрут №3 временно закроют. На этот период перевозить пассажиров в район улицы Полевая до школы №12 будут автобусы. Микроавтобусы, следующие в сторону улиц Энгельса, 50 лет Октября, перенаправят на улицу Дзержинского.

 

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