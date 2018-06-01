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В Курске в районе Боевки углубляют Тускарь

Вчера, 08:09
В Курске в районе Боевки углубляют Тускарь
В Курске на реке Тускарь вновь заработал земснаряд. Техника расчищает и углубляет реку в районе Боевки. После окончания работ глубина русла должна составить 4 метра, то есть в два раза больше нынешней.
Как сообщает телеканал «Сейм», сейчас начался третий, самый масштабный этап по расчистке реки. Федеральный бюджет на его реализацию выделил 9 миллионов рублей. В этом году земснаряд должен добраться до пешеходного моста в районе улицы Ново-Бочаровской. Курян просят отнестись к проводимым работам с пониманием и терпением.

 

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