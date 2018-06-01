Антимонопольщики не нашли признаков сговора продавцов бензина
Вчера, 08:01
Курские антимонопольщики не нашли признаков сговора продавцов бензина. Ранее в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить рост цен на топливо обратился губернатор. Пока никаких признаков картельного сговора среди продавцов бензина не выявлено. По словам руководителя Курского УФАС Юрия Комова, причиной роста цен стало существенное увеличение отпускной цены заводов-производителей. Комов также в интервью ГТРК "Курск" заверил, что при малейшем возникновении сомнений относительно добросовестного поведения участников этого рынка реакция будет незамедлительной. Ранее мы рассказывали: на горячую линию ОНФ поступили десятки жалоб курян на дорогое топливо. В регионе даже нашелся бензин по 53 рубля за литр.