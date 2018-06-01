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Инна Дериглазова стала чемпионкой Европы

Вчера, 11:42
Инна Дериглазова стала чемпионкой Европы
Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Сербии. Курянка в финальном поединке эффектно одолела восьмикратную чемпионку мира из Италии Арианну Эрриго 15:9. Бронзовые награды получили Мартина Синорадзкая из Польши и Аличе Вольпи из Италии. В активе Инны Дериглазовой теперь серебряная медаль Олимпиады-2012 в командном турнире, золото Олимпиады-2016 в личном первенстве, четыре победы на чемпионатах мира и три на чемпионатах Европы. ЧЕ в Сербии по фехтованию принёс россиянам не одну награду. В соревнованиях саблисток золото завоевала Софья Великая, также медаль высшей пробы получил рапирист Алексей Черемисинов.

 

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