Инна Дериглазова стала чемпионкой Европы

Российская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Сербии. Курянка в финальном поединке эффектно одолела восьмикратную чемпионку мира из Италии Арианну Эрриго 15:9. Бронзовые награды получили Мартина Синорадзкая из Польши и Аличе Вольпи из Италии. В активе Инны Дериглазовой теперь серебряная медаль Олимпиады-2012 в командном турнире, золото Олимпиады-2016 в личном первенстве, четыре победы на чемпионатах мира и три на чемпионатах Европы. ЧЕ в Сербии по фехтованию принёс россиянам не одну награду. В соревнованиях саблисток золото завоевала Софья Великая, также медаль высшей пробы получил рапирист Алексей Черемисинов.



