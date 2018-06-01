В центре Курска из горящей многоэтажки эвакуировали десятки жильцов

Ночью 17 июня в Курске на улице Чехова произошел серьезный пожар. К счастью, в нем никто не пострадал. Сообщение о загорании поступило в "Службу 112" от очевидцев, которые рассказали, что горит квартира на верхнем этаже девятиэтажки. Когда на место прибыли первые пожарные, жилье уже полыхало открытым пламенем. Огнеборцы решили эвакуировать жильцов из соседних квартир. Пять человек были спасены пожарными с девятого этажа при помощи коленчатого подъемника и выведены на улицу в специальных кислородных масках. Ещё 25 человек эвакуировали. Пламя удалось потушить. Пожар уничтожил однокомнатную квартиру. Ее владелец, по предварительным данным, 37-летний курянин, входящий в так называемую группу риска, скрылся с места ЧП. По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.



