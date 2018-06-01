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Ремонт теплосети тормозит реконструкцию парка Дзержинского

Вчера, 11:55
Ремонт теплосети тормозит реконструкцию парка Дзержинского
Реконструкция парка имени Дзержинского, начавшаяся в прошлом году, затягивается. Подрядчики пока не благоустраивают один из участков зоны отдыха. Как пояснил первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов газете «Городские известия», подрядчик не ремонтирует его намеренно: впереди масштабная реконструкция трубопровода. Как только теплоэнергетики закончат, подрядчик благоустроит и упомянутый участок. Меж тем, в издании "Друг для друга" утверждают, что компания «Квадра» к предстоящим в парке работам отношение не имеет. Их планирует администрация города, проводить будет подрядная организация.
 
 
Фото "ДДД"

 

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