Ремонт теплосети тормозит реконструкцию парка Дзержинского

Реконструкция парка имени Дзержинского, начавшаяся в прошлом году, затягивается. Подрядчики пока не благоустраивают один из участков зоны отдыха. Как пояснил первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов газете «Городские известия», подрядчик не ремонтирует его намеренно: впереди масштабная реконструкция трубопровода. Как только теплоэнергетики закончат, подрядчик благоустроит и упомянутый участок. Меж тем, в издании "Друг для друга" утверждают, что компания «Квадра» к предстоящим в парке работам отношение не имеет. Их планирует администрация города, проводить будет подрядная организация.

Фото "ДДД"