В Поныровском районе нашли останки 19 советских солдат и обломки самолета

В Поныровском районе поисковики во время экспедиции «Вахта памяти-2018» обнаружили останки 19 советских солдат, два медальона и пакет с документами. Экспертиза показала, что один из медальонов принадлежит рядовому 96-го Читинского стрелкового полка 140-й Сибирской стрелковой дивизии Михаилу Русановскому из Новосибирской области. А найденный документ — командиру отделения ПТР 96-го Читинского полка, сержанту Николаю Королеву, призванному из Кировской области. Оба бойца погибли 10 июля 1943 года на Курской дуге. Работа по исследованию второго солдатского медальона продолжается. Помимо этого поисковый отряд «Рубеж» из Железногорска обнаружил обломки самолета ЯК-9Т. По номеру двигателя удалось установить пилота самолета. Им оказался Анатолий Платонов, призванный из Подмосковья.











