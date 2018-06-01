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Минобороны планирует создать в ЮЗГУ военную кафедру

Вчера, 18:37
Минобороны планирует создать в ЮЗГУ военную кафедру
Министерство обороны планирует создать военные кафедры еще в шести вузах страны, в том числе в Юго-Западном госуниверситете, который находится в Курске. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на замминистра обороны Николая Панкова. По его словам, вопрос рассмотрят в сентябре. Представитель ведомства подчеркнул, что скоро на смену военным кафедрам в гражданских вузах придут военные учебные центры. Они будут заниматься подготовкой офицеров запаса, кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса.

 

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