Минобороны планирует создать в ЮЗГУ военную кафедру

Министерство обороны планирует создать военные кафедры еще в шести вузах страны, в том числе в Юго-Западном госуниверситете, который находится в Курске. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на замминистра обороны Николая Панкова. По его словам, вопрос рассмотрят в сентябре. Представитель ведомства подчеркнул, что скоро на смену военным кафедрам в гражданских вузах придут военные учебные центры. Они будут заниматься подготовкой офицеров запаса, кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса.